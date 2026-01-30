تونس: البنك المركزي يدرج الريال العماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن البنك المركزي التونسي في مذكرة إلى الوسطاء المقبولين أنه سيقوم، بداية من غرة فيفري 2026، بإدراج تسعيرة الريال العماني مقابل الدينار التونسي ضمن قائمة العملات الأجنبية المسعرة مقابل الدينار التونسي للعمليات بالحاضر و للأوراق النقدية وصكوك السفر.

وتجدر الاشارة إلى أن الريال العُماني يُعد من أقوى العملات قيمةً عالميًا مقارنةً بكثير من العملات، ويرتبط تاريخيًا بسعر صرف شبه ثابت مقابل الدولار الأمريكي (تقريبًا 1 OMR ≈ 2.6 USD)، لكن السعر اللحظي يتغير حسب السوق/الرسوم.

