Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس: البنك المركزي يدرج الريال العماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار

أعلن البنك المركزي التونسي في  مذكرة إلى الوسطاء المقبولين أنه سيقوم، بداية من غرة فيفري 2026، بإدراج تسعيرة الريال العماني مقابل الدينار التونسي ضمن قائمة العملات الأجنبية المسعرة مقابل الدينار التونسي للعمليات بالحاضر و للأوراق النقدية وصكوك السفر.

وتجدر الاشارة إلى أن الريال العُماني يُعد من أقوى العملات قيمةً عالميًا مقارنةً بكثير من العملات، ويرتبط تاريخيًا بسعر صرف شبه ثابت مقابل الدولار الأمريكي (تقريبًا 1 OMR ≈ 2.6 USD)، لكن السعر اللحظي يتغير حسب السوق/الرسوم.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

399
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

393
الأخبار

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)
316
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
299
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
294
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
279
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
278
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
276
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
267
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي
262
الأخبار

رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى منطقة البحر الأزرق

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى