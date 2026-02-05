تونس : التضخم يهبط إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم، أن نسبة التضخم بلغت 4,8% خلال شهر جانفي 2026، مقابل 4,9% في الشهر السابق وهو أدنى مستوياته منذ مارس 2021. ويُعزى هذا التراجع أساسًا، وفقًا للمعهد، إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية (5,9% في جانفي 2026 مقابل 6,1% في ديسمبر 2025)، وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (5,5% في جانفي 2026 مقابل 6% في ديسمبر 2025).

وخلال جانفي 2026، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0,3% مقارنة بديسمبر 2025. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة أسعار مجموعة «المواد الغذائية» ومجموعة «الملابس والأحذية» بالنسبة نفسها، أي 0,4%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,9%. ويُفسَّر هذا الارتفاع خصوصًا بزيادة أسعار لحم الضأن (+16,1%)، والغلال الطازجة (+17,8%)، والسمك الطازج (+11,3%)، ولحم البقر (+10,4%). في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 12%.

