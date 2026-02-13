Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس: الحكم بالإعدام على مجرم أدين باغتصاب وقتل فتاة وسرقة ممتلكاتها

تونس: الحكم بالإعدام على مجرم أدين باغتصاب وقتل فتاة وسرقة ممتلكاتها

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكمًا بالإعدام في حق رجل أدين بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل فتاة، إضافة إلى الاستيلاء على أموالها وهاتفها الجوال قبل الفرار، وفق ما أكده مصدر قضائي لإذاعة “ديوان أف أم”.

وبحسب المعطيات المتوفرة، اعترف المتهم بما نُسب إليه خلال التحقيق، موضحًا أن علاقة عاطفية كانت تجمعه بالضحية، وأنه كان قد اقترض منها مبلغًا ماليًا عجز عن تسديده. ومع إصرارها على التقدم بشكوى ضده، استدرجها قبل أن يقدم على قتلها.

وقد خلّفت هذه القضية صدمة واستياءً واسعًا، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة، فيما يعكس الحكم الصادر تشدد القضاء في التعاطي مع الجرائم الخطيرة التي تمسّ سلامة الأفراد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

381
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

330
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
322
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
279
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
265
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
256
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
254
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
248
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى