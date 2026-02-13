تونس: الحكم بالإعدام على مجرم أدين باغتصاب وقتل فتاة وسرقة ممتلكاتها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكمًا بالإعدام في حق رجل أدين بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل فتاة، إضافة إلى الاستيلاء على أموالها وهاتفها الجوال قبل الفرار، وفق ما أكده مصدر قضائي لإذاعة “ديوان أف أم”.

وبحسب المعطيات المتوفرة، اعترف المتهم بما نُسب إليه خلال التحقيق، موضحًا أن علاقة عاطفية كانت تجمعه بالضحية، وأنه كان قد اقترض منها مبلغًا ماليًا عجز عن تسديده. ومع إصرارها على التقدم بشكوى ضده، استدرجها قبل أن يقدم على قتلها.

وقد خلّفت هذه القضية صدمة واستياءً واسعًا، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة، فيما يعكس الحكم الصادر تشدد القضاء في التعاطي مع الجرائم الخطيرة التي تمسّ سلامة الأفراد.

