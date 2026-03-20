تونس: الدخول مجاني إلى المتاحف والمواقع التاريخية يوم السبت 21 مارس

أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف التابعة للوكالة ستكون مفتوحة للدخول المجاني يوم السبت 21 مارس 2026.

يشمل هذا الإجراء المواطنين التونسيين والأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة قانونية بتونس.

كما تذكّر الوكالة أن الدخول المجاني متاح عادةً:

  •  أول يوم أحد من كل شهر

  •  يوم 18 أفريل بمناسبة اليوم العالمي للمواقع والمعالم

  •  يوم 18 ماي بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

  •  العطل الرسمية

