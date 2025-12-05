تونس: الديوانة تحبط تهريب 700 945 دولار و 14.6 كلغ ذهب في رأس جدير

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الإدارة العامة للديوانة، اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، أن مصالحها بالمعبر الحدودي برأس جدير تمكنت من إحباط محاولة تهريب مبالغ هامة من العملة الصعبة ومعدن الذهب إلى خارج البلاد.

وأفاد البلاغ بأن أعوان الديوانة ضبطوا مبلغاً مالياً قدره 945 ألفاً و700 دولار بما يعادل أكثر من 2.8 مليون دينار تونسي، إضافة إلى 6 سبائك من الذهب يناهز وزنها الإجمالي 14.6 كيلوغراماً، كانت مخفية بإحكام داخل مخبأ مخصص داخل سيارة كان على متنها شخصان يستعدان لمغادرة التراب الوطني.

وجاء الكشف عن عملية التهريب خلال عمليات تفتيش دقيقة على مستوى ممرات الخروج بالمعبر الحدودي، أين أثار تركيب السيارة وشكلها شكوك الأعوان، ليتم اكتشاف المخبأ الذي يحتوي على الأموال والذهب.

وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض، وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحقيقات والكشف عن كل الأطراف المرتبطة بهذه العملية.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الديوانة لمحاربة تهريب الثروات الوطنية ومنع خروج العملة الصعبة والذهب بطرق غير قانونية لما يمثله ذلك من تهديد للاقتصاد الوطني.

