الأخبار

تونس : الرصد الجوي يحيّن خريطة اليقظة وإنذار برتقالي في سبع ولايات، ظواهر جوية خطرة متوقعة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، بعد ظهر اليوم الجمعة 26 ديسمبر، عن وضع سبع ولايات تحت الإنذار البرتقالي، وهي إقليم تونس الكبرى، نابل، سوسة وزغوان، وذلك بسبب نزول أمطار رعدية مؤقتًا تكون أحيانًا غزيرة وبكميات محليًا هامة، مع تساقط البرد في بعض المناطق وهبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 60 كلم/س أثناء العواصف الرعدية.

ويشير الإنذار البرتقالي إلى أن ظواهر جوية خطِرة متوقعة، ما يستوجب توخي الحيطة والحذر.

تعليقات

