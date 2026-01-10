تونس – الرقمنة آلية رئيسية لتطوير الصادرات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعد الرقمنة مسارا شاملا يشكل البنية التحتية الهيكلية للنجاح الاقتصادي وتلعب أيضاً دوراً مركزياً في مجال الصادرات وهو ما يفتح مجالاً ينطوي على إمكانات هائلة غير مستغلة وذلك بالخصوص على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن خلال الاستخدام المستهدف ومواصلة تطوير الإمكانيات الرقمية، تستطيع الشركات مواكبة مكانتها في السوق بشكل عام، وذلك بالإضافة الى تعزيز مزاياها التنافسية. وينبغي، على هذا الاساس، النظر إلى التحول الرقمي باعتباره جزءا أساسيا من استراتيجية الشركات لأنه يمتلك القدرة على إحداث ثورة في نماذج الأعمال وفتح أسواق جديدة.

مشاريع واعدة للتحوّل الرقمي

في إطار استكمال مشاريع التحوّل الرقمي الهادفة إلى مزيد تطوير خدمات مركز النهوض بالصادرات ورقمنتها، وضمن استراتيجيّة تحويل دور المركز من مجرّد النهوض بالصادرات إلى تنميتها، تمّ يوم الأربعاء 7 جانفي 2026 إطلاق البوّابة الرقميّة الجديدة للمركز، لتكون واجهة إعلاميّة وتواصليّة متكاملة وآليّة عمليّة ذات قيمة مضافة لفائدة المتعاملين في الجهاز التصديري.

وتهدف البوّابة الجديدة، بمحتواها المجدّد، وبالخدمات الموجّهة حسب حاجيات الحرفاء وآليّات الإحاطة والمرافقة عن بُعد وحسب الطلب، إلى تحسين تجربة المستخدم وإثرائها، من خلال تسهيل النفاذ إلى المعلومة التجاريّة وتبادلها مع المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا مصدّرين تونسيين، باعتبارهم الفئة المستفيدة الرئيسيّة من خدمات المركز، أو مورّدين أجانب.

وقد تمّ تطوير هذه المنصّة، حسب المركز، وفق هيكلة معلوماتيّة مرنة تضمن سهولة الاستخدام وسلاسة التصفّح، مع اعتماد تصنيف واضح للمحتوى حسب طبيعة أنشطة المركز وخدماته. ويتميّز التصميم الجديد بتحديث شامل على المستوى الغرافيكي وبنظام إبحار مبسّط يتيح النفاذ السريع إلى المعطيات والبيانات والمنشورات ذات الصّلة. كما تعتمد البوّابة ثلاث لغات هي العربيّة والفرنسيّة والإنجليزية.

كما توفّر البوّابة فضاءات رقميّة مؤمّنة لفائدة المصدّرين التونسيّين والمورّدين الأجانب، تُمكّنهم من النفاذ إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونيّة. وفي هذا الصدد، تمّ إحداث منصّة سوق إلكترونيّة ديناميكيّة مخصّصة للمؤسّسات التونسيّة، تتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها ضمن كاتالوغات رقميّة مُهيكلة وقابلة للتحديث المباشر من قبل المتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تعزيز الترويج للعرض التصديري التونسي وتكثيف الشراكات مع المستوردين الأجانب.

باقة متنوّعة من الخدمات الإلكترونيّة

ويشمل القسم المخصّص للمصدّرين المحلّيّين باقة متنوّعة من الخدمات الإلكترونيّة، من بينها المشاركة في اللقاءات المهنيّة والتظاهرات التجاريّة بالخارج، وتقديم مطالب الانتفاع بالدعم عبر صندوق النهوض بالصادرات، إضافة إلى خدمات استكشاف الأسواق حسب الطلب وطلب المعلومات من خبراء الأسواق المشرفين على مكاتب التمثيل التجاري بالخارج. ويوفّر هذا القسم، أيضا، أدوات تشخيص وتقييم القدرة على التصدير عبر عمليات محاكاة رقمية يمكّن المؤسّسات من الحصول على تحليل أوّلي وسريع لإمكاناتها التصديريّة، إلى جانب مذكّرات قطاعيّة حسب المنتجات والأسواق، وبطاقات البلدان المستهدفة، وملفّات حول خصائص الأسواق الخارجيّة.

يشار الى ان سلط الاشراف تعتبر الرقمنة آلية رئيسية لتطوير الصادرات التونسية عبر تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحسين الوصول للأسواق، من خلال منصات رقمية لشهادة المنشأ والخدماتوذلك بالتوازي مع جهودها لدعم التجارة الإلكترونية للمؤسسات المصدرة، مما يرفع التنافسية ويدمج الاقتصاد التونسي في سلاسل القيمة العالمية.

كما تواصل سلطات الاشراف مجهوداتها لدفع التصدير، عبر تذليل العقبات البيروقراطية وتوطيد خطط تحفيز الصادرات. ويتمثل الهدف المنشود في جعل تونس منصة تصديرية إقليمية هامة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لجعل التصدير أولوية وطنية، ليس فقط لدعم العملة الاجنبية، بل كأداة استراتيجية لتقليص العجز التجاري وتعزيز تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق العالمية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



