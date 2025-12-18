Français
تونس : “الستاغ” تُوجه بلاغ هام للمواطنين

اعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز انه تبعا للاجراءات الاستثنائية التي صدرت خلال شهر فيفري 2025 بإذن من رئيس الجمهورية، قصد تسهيل عملية الخلاص لدى حرفاء الشركة مع الأخذ بعين الإعتبار لوضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، فانه سيتم مواصلة اتخاذ الإجراءات التالية:

▪️ تمتيع الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة، من جدولة ديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناءا على قيمة الدين.

▪️تمكين المؤسسات الصغرى التي تمر بصعوبات نتيجة تراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض.

▪️تمتيع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة ديونها. علما وأنه يتوجب على الحريف أن يتقدم بمطلب للتمتع بهذه الإجراءات بداية من 22 ديسمبر 2025 إلى غاية 31 مارس 2026.

وتؤكد الشركة التونسية للكهرباء والغاز التزامها الدائم بالتفاعل الايجابي مع كافة حرفاءها.

