مجتمع

تونس: السجن خمس سنوات في حق سيف الدين مخلوف بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيًا وحضوريا في الشكل وغيابيًا في الأصل، بالسجن مدة خمس سنوات في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف.

وتعود أطوار القضية إلى قرار صادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، يقضي بإحالة مخلوف، وهو في حالة فرار، على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية، لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.

ويُعد هذا الحكم حلقة جديدة في سلسلة القضايا القضائية التي تطال عدداً من السياسيين والمسؤولين السابقين، في إطار ملفات مرتبطة بالأمن القومي وبالجرائم الماسة بأمن الدولة.

وبحسب الإجراءات القانونية المعمول بها، يبقى الحكم الصادر غيابيًا قابلاً للاعتراض في صورة مثول المحكوم عليه أمام القضاء.

تعليقات

