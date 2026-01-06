تونس: السجن 20 سنة لفتاة وشقيقها بعد ضبط 233 كبسولة كوكايين داخل أمعائهما

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 20 سنة في حق فتاة وشقيقها، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تهريب مخدر الكوكايين عبر طريقة ابتلاع الكبسولات، المعروفة بأسلوب “البودي باكينغ”.

وتعود أطوار القضية إلى إيقاف المتهمين بمطار تونس قرطاج الدولي لدى قدومهما مؤخرا من تركيا، حيث أثار سلوكهما الشكوك لدى المصالح الأمنية، ليتم إخضاعهما إلى فحص بواسطة جهاز السكانير.

وقد كشفت عملية الفحص عن وجود أجسام غريبة داخل أمعائهما، ليتبيّن لاحقا احتواؤهما على كمية هامة من مخدر الكوكايين قُدّرت بـ233 كبسولة، تم ابتلاعها بغرض تهريبها إلى داخل البلاد.

وبعد استكمال الأبحاث وتقديم المتهمين إلى القضاء، نظرت الدائرة الجنائية في الملف، لتُصدر حكمها القاضي بـإدانة المتهمين والحكم عليهما بالسجن 20 سنة، اعتبارا لخطورة الأفعال المرتكبة وما تمثّله من تهديد للصحة العامة والأمن.

