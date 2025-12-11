Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس: السجن 30 عامًا لرجل الأعمال يوسف ميموني في قضايا فساد مالي

تونس: السجن 30 عامًا لرجل الأعمال يوسف ميموني في قضايا فساد مالي

قضت الدائرة الجنائية السادسة المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لأكثر من ثلاثين عامًا مع خطايا مالية ضد رجل الأعمال يوسف ميموني، وذلك في إطار سبع قضايا منشورة ضده تتعلق بمخالفات مالية وجمركية.

 

أحكام إضافية تطال أحد أقاربه وامرأة من عائلته

 

وأصدرت الدائرة نفسها حكمًا بـ خمس سنوات سجن مع خطايا مالية ضد أحد المقربين من يوسف ميموني، كما حكمت بـ ثلاث سنوات سجن مع خطايا مالية ضد امرأة من عائلته، على خلفية ارتباطهما بالملفات نفسها.

 

سبع ملفات تتعلق بمخالفات جمركية ومالية

 

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت سابقًا إحالة يوسف ميموني على الدائرة الجنائية السادسة المتخصصة في الفساد المالي، في سبعة ملفات تتعلق بـ مخالفات جمركية وتجاوزات مالية.

 

وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء التونسي لتعزيز مكافحة الفساد والتصدي للجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار المنظومة المالية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

370
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين

350
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
312
أخر الأخبار

عصام شوشان يكشف تفاصيل الفصل المتعلّق بفتح حساب بالعملة الصّعبة [فيديو]
307
الأخبار

«غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور
296
الأخبار

وزير الفلاحة يتابع نشاط تربية التنّ الأحمر و يعاين وضعية ميناء هرقلة
291
أخر الأخبار

تونس – حكم بالإعدام والسجن المؤبّد في جريمة قتل سائق تاكسي بسيدي حسين
275
الأخبار

مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بمكتسبات المرأة التونسية
266
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
265
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
258
أخر الأخبار

فرنسا تكشف دعمها بنين لوجستيًا واستخباراتيًا لإحباط محاولة انقلاب

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى