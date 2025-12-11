تونس: السجن 30 عامًا لرجل الأعمال يوسف ميموني في قضايا فساد مالي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت الدائرة الجنائية السادسة المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لأكثر من ثلاثين عامًا مع خطايا مالية ضد رجل الأعمال يوسف ميموني، وذلك في إطار سبع قضايا منشورة ضده تتعلق بمخالفات مالية وجمركية.

أحكام إضافية تطال أحد أقاربه وامرأة من عائلته

وأصدرت الدائرة نفسها حكمًا بـ خمس سنوات سجن مع خطايا مالية ضد أحد المقربين من يوسف ميموني، كما حكمت بـ ثلاث سنوات سجن مع خطايا مالية ضد امرأة من عائلته، على خلفية ارتباطهما بالملفات نفسها.

سبع ملفات تتعلق بمخالفات جمركية ومالية

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت سابقًا إحالة يوسف ميموني على الدائرة الجنائية السادسة المتخصصة في الفساد المالي، في سبعة ملفات تتعلق بـ مخالفات جمركية وتجاوزات مالية.

وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء التونسي لتعزيز مكافحة الفساد والتصدي للجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار المنظومة المالية.

