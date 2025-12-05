تونس: السفارة الأمريكية تقلّص خدماتها ابتداءً من 8 ديسمبر 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس عن تقليص مؤقت في خدماتها القنصلية والإدارية ابتداءً من يوم 8 ديسمبر 2025، وذلك نتيجة الانعكاسات الناجمة عن التغييرات الأخيرة في قانون الشغل التونسي. وأوضحت السفارة في بيان رسمي أن جميع خدمات التأشيرات والخدمات الاعتيادية المخصّصة للمواطنين الأمريكيين سيتم إعادة جدولتها حال استئناف العمل بشكل طبيعي.

وأكدت البعثة الدبلوماسية أن خدمات الطوارئ ستظل متاحة للمواطنين الأمريكيين المقيمين في تونس أو الموجودين بها حالياً، وذلك لضمان تقديم المساعدة العاجلة عند الضرورة.

دعوة للتسجيل في برنامج STEP

حثّت السفارة المواطنين الأمريكيين الذين يزورون تونس أو ينوون السفر إليها على التسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي STEP، وذلك لتلقّي التنبيهات القنصلية والأمنية خلال وجودهم خارج الولايات المتحدة.

رابط التسجيل: https://mytravel.state.gov/s/step

