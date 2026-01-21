تونس: الطاقات المتجددة تساهم ب 6% من إنتاج الكهرباء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا لآخر نشرة للظرفية الطاقية صادرة عن وزارة الصناعة، بلغت نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في تونس، إلى حدود نهاية نوفمبر 2025، نحو 6%.

وقد تم، إلى غاية نهاية نوفمبر 2025، تركيز نحو 400 ميغاواط من منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق الأسطح في القطاع السكني، إضافة إلى 70 ميغاواط على مستوى الجهدين المتوسط والعالي في القطاعات الصناعية والخدماتية والفلاحية.

ويُذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) ما تزال تستحوذ على النصيب الأكبر من إنتاج الكهرباء، بنسبة 95% من الإنتاج الوطني إلى غاية نهاية نوفمبر 2025.

وخلال الفترة نفسها، سجل الإنتاج الوطني للكهرباء ارتفاعًا بنسبة 5% ليبلغ 18953 جيغاواط/ساعة، بما في ذلك الإنتاج الذاتي من الطاقات المتجددة، مقابل 18013 جيغاواط/ساعة في نهاية نوفمبر 2024.

أما الإنتاج الموجّه للسوق المحلية، فقد شهد بدوره زيادة بنسبة 2%. وفي هذا السياق، غطّت واردات الكهرباء، أساسًا من الجزائر، نحو 11% من حاجيات السوق المحلية إلى غاية نهاية نوفمبر 2025.

