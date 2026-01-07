Français
فلاحة

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]

نظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بباجة، اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2026، يومًا إعلاميًا خُصّص لموضوع الفلاحة الذكية والمستدامة، وذلك مع انطلاق السنة الإدارية الجديدة واستعداد الفلاحين لدخول مرحلة الإنتاج.

وأكد رئيس الاتحاد الجهوي شكري الدجبي  في تصريح لتونس الرقمية أن اختيار هذا التوجه يأتي استجابة للتغيرات المناخية ونقص الموارد المائية وارتفاع كلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الفلاحة الذكية تقوم على اعتماد التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج وتقليص الكلفة مع الحفاظ على التربة والمياه.

وأوضح أن استخدام الطاقات المتجددة، والمنصات الرقمية، والطائرات دون طيار يمكن أن يساهم في دعم الفلاحين وتحسين مردودية الاستغلالات الفلاحية، داعيًا المستثمرين إلى الانخراط في هذا المسار.

ويهدف هذا اليوم الإعلامي، المنظم بالشراكة مع المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية، إلى إرشاد الفلاحين وترسيخ نموذج فلاحي ذكي، مستدام ومربح.

