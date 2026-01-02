Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

تونس الكبرى: الانطلاق في إنجاز “الاستبيان الميداني للأسر حول تنقلات الأفراد”

أعلنت وكالة التعمير لتونس الكبرى الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان عن الانطلاق في إنجاز “الاستبيان الميداني للأسر حول تنقلات الأفراد” في الولايات الأربع لتونس الكبرى (تونس، أريانة، منوبة وبن عروس) وسيتم تنفيذ هذا الاستبيان خلال الفترة الممتدة من بداية شهر جانفي 2026 إلى موفى شهر مارس 2026.

ويقوم الأعوان المكلفون بزيارة الأسر المشمولة بالاستبيان، خلال الفترة المسائية (ابتداءً من الساعة 16:00) لجمع المعطيات حول تنقلاتهم اليومية.

ويهدف هذا الاستبيان إلى جمع البيانات اللازمة لإعداد “المثال المديري للتنقلات الحضرية بتونس الكبرى” الذي تنجزه الوكالة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بما سيساهم في بناء نظام نقل وتنقّل حضري متطور، آمن، مندمج ومستدام، ويستجيب لاحتياجات مختلف الفئات الاجتماعية.

ويشارك في هذا الاستبيان عينة تمثيلية متكونة من 7000 أسرة من متساكني ولايات تونس الكبرى، تم اختيارها وفق منهجية إحصائية علمية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

410
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

340
اقتصاد وأعمال

890 26 مليون دينار: قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تسجّل مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا
323
الأخبار

الفرجاني ساسي: “أردت الاحتفال بمباراتي رقم 100 مع المنتخب الوطني بالفوز” (فيديو)
292
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية
285
أخر الأخبار

اتفاقيات على طاولة البرلمان اليوم: هل تخدم الاقتصاد الوطني؟ النائب ماهر الكتاري يُوضح (فيديو)
284
اقتصاد وأعمال

تفعيل آلية تثمين الحديد: إحالة حافلات وفواصل حديدية لم تعد صالحة للاستعمال لفائدة شركة “الفولاذ”
281
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يتفقّد بعض المنشآت العسكرية بمناسبة السنة الجديدة
277
أخر الأخبار

باجة : انقلاب شاحنة خفيفة يُخلّف أربعة جرحى
246
اقتصاد وأعمال

صدر بالرائد الرسمي: روزنامة دفع الديون الجبائية و الخطايا الجبائية الإدارية الراجعة للدولة والمنصوص عليها بقانون المالية
244
الأخبار

الشّركة الجهوية للنّقل بالقيروان تستلم 9 حافلات جديدة ضمن خطّة تطوير شاملة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى