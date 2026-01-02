تونس الكبرى: الانطلاق في إنجاز “الاستبيان الميداني للأسر حول تنقلات الأفراد”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وكالة التعمير لتونس الكبرى الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان عن الانطلاق في إنجاز “الاستبيان الميداني للأسر حول تنقلات الأفراد” في الولايات الأربع لتونس الكبرى (تونس، أريانة، منوبة وبن عروس) وسيتم تنفيذ هذا الاستبيان خلال الفترة الممتدة من بداية شهر جانفي 2026 إلى موفى شهر مارس 2026.

ويقوم الأعوان المكلفون بزيارة الأسر المشمولة بالاستبيان، خلال الفترة المسائية (ابتداءً من الساعة 16:00) لجمع المعطيات حول تنقلاتهم اليومية.

ويهدف هذا الاستبيان إلى جمع البيانات اللازمة لإعداد “المثال المديري للتنقلات الحضرية بتونس الكبرى” الذي تنجزه الوكالة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بما سيساهم في بناء نظام نقل وتنقّل حضري متطور، آمن، مندمج ومستدام، ويستجيب لاحتياجات مختلف الفئات الاجتماعية.

ويشارك في هذا الاستبيان عينة تمثيلية متكونة من 7000 أسرة من متساكني ولايات تونس الكبرى، تم اختيارها وفق منهجية إحصائية علمية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



