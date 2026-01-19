Français
الأخبار

تونس الكبرى: حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

تونس الكبرى: حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

أسفرت حملات رقابية مشتركة شملت لإقليم تونس الكبرى شملت تونس وأريانة وبن عروس، عن حجز وإتلاف كميات هامة من المواد الغذائية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لحماية صحة المستهلك والتصدي لمخالفات السلامة الصحية، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ أصدرته عشية الاثنين.

ففي ولاية تونس، تم حجز 122 كلغ من المواد الغذائية المختلفة و265 لترًا من العصائر والمياه المعدنية، منتهية الصلاحية، إضافة إلى 20 كلغ من المثلجات المحفوظة داخل أوعية بلاستيكية غير صحية وغير مطابقة للتأشير القانوني.
كما شملت عمليات الحجز 120 كلغ من مادة “الهرقمة” كانت محفوظة بأكياس بلاستيكية غير مخصّصة وخارج آلات التبريد، وعلى متن وسيلة نقل لا تستجيب للشروط الصحية المعمول بها.
أما في ولاية أريانة، فقد أسفرت عمليات المراقبة بالتنسيق مع أعوان الحرس البلدي بالمنيهلة، عن حجز 450 لترًا من العصائر منتهية الصلاحية و150 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب 450 كلغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها مجهولة المصدر، كانت تُنقل عبر وسيلة نقل غير مطابقة لشروط حفظ الصحة والسلامة.
وفي ولاية بن عروس، أدّت حملة مشتركة مع أعوان الحرس البلدي بفوشانة إلى حجز 600 كلغ من لحوم الدواجن كانت معبأة داخل الصندوق الخلفي لشاحنة خفيفة، ومذبوحة بصفة عشوائية داخل محل يفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إتلاف كامل الكميات المحجوزة.
وأكدت الهيئة، التزامها بتطبيق القانون والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها تهديد صحة المستهلك، داعية جميع المتدخلين في مختلف مراحل السلسلة الغذائية من إنتاج وتخزين ونقل وعرض إلى الالتزام الصارم بقواعد السلامة الصحية المعمول بها.

تعليقات

