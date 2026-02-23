Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025

في سنة 2025، بلغت الموارد الميزانية للدولة 49.699,2 مليون دينار، مسجلة زيادة بـ2.688,2 مليون دينار (+5,7%) مقارنة بسنة 2024. وتضمّنت هذه الموارد 44.749,8 مليون دينار من المداخيل الجبائية التي ارتفعت سنة 2025 بنسبة 7,3%، إضافة إلى 4.745,7 مليون دينار من المداخيل غير الجبائية التي زادت بنسبة 1,8%. وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية، بلغ الضغط الجبائي في 2025 نسبة 25,9%.

وارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 3,5% لتصل إلى 58.470,6 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 1.994,6 مليون دينار. وتميّزت الأعباء الميزانية خصوصًا بارتفاع نفقات التأجير في الوظيفة العمومية بنسبة 4,5% لتبلغ 23.281,1 مليون دينار.

كما ارتفعت نفقات التصرّف ونفقات التسيير على التوالي بنسبة 1,2% وبنسبة 4,6%. في المقابل، سجّلت نفقات الاستثمار تراجعًا بنسبة -0,3% مقارنة بسنة 2024 لتستقر عند 5.729,5 مليون دينار.

وفي هذا السياق، أظهر رصيد الميزانية عجزًا بقيمة -8.975,1 مليون دينار، مقابل عجز بـ-10.090,7 مليون دينار في 2024. وباحتساب العجز كنسبة من الناتج الداخلي الخام، بلغ عجز الميزانية 5,2% مقابل 6,3% تم تسجيلها سنة 2024.

وفي ما يتعلق بالدين، قامت تونس خلال سنة 2025 بسداد 17.830 مليون دينار بعنوان أصل الدين، موزعة إلى 9.674,3 مليون دينار بعنوان الدين الخارجي و8.803,7 مليون دينار بعنوان الدين الخارجي. ويُذكر أن قائم الدين العمومي يناهز 82,1% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 84,9% تم تسجيلها سنة 2024.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

313
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك

289
اقتصاد وأعمال

بقلم الدكتور بدر السماوي : مقترح إحداث البنك البريدي في تونس ووهم الإدماج المالي والاجتماعي
288
الأخبار

استئناف الأشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية
249
الأخبار

غدا : جلسة إستماع بالبرلمان حول مقترح قانون للتمديد في آجال الإمتثال للواجبات الخاصّة بالفوترة الإلكترونية
244
الأخبار

رقم سلبي تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنقليزي الممتاز
242
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يواصل أعماله التضامنية في ولايات الشمال الغربي
225
الأخبار

مقتل مسلّح حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا
223
الأخبار

وزارة الصحّة : منصّة تجريبية وطنية لتلقي الشكايات و العرائض رقمياً تنطلق من مستشفى سهلول
219
الأخبار

منوبة : رفع 115 مخالفة اقتصادية خلال الثلاثة الأيام الأولى من شهر رمضان
219
الأخبار

ريال مدريد يخسر خدمات أحد ركائزه

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى