تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في سنة 2025، بلغت الموارد الميزانية للدولة 49.699,2 مليون دينار، مسجلة زيادة بـ2.688,2 مليون دينار (+5,7%) مقارنة بسنة 2024. وتضمّنت هذه الموارد 44.749,8 مليون دينار من المداخيل الجبائية التي ارتفعت سنة 2025 بنسبة 7,3%، إضافة إلى 4.745,7 مليون دينار من المداخيل غير الجبائية التي زادت بنسبة 1,8%. وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية، بلغ الضغط الجبائي في 2025 نسبة 25,9%.

وارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 3,5% لتصل إلى 58.470,6 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 1.994,6 مليون دينار. وتميّزت الأعباء الميزانية خصوصًا بارتفاع نفقات التأجير في الوظيفة العمومية بنسبة 4,5% لتبلغ 23.281,1 مليون دينار.

كما ارتفعت نفقات التصرّف ونفقات التسيير على التوالي بنسبة 1,2% وبنسبة 4,6%. في المقابل، سجّلت نفقات الاستثمار تراجعًا بنسبة -0,3% مقارنة بسنة 2024 لتستقر عند 5.729,5 مليون دينار.

وفي هذا السياق، أظهر رصيد الميزانية عجزًا بقيمة -8.975,1 مليون دينار، مقابل عجز بـ-10.090,7 مليون دينار في 2024. وباحتساب العجز كنسبة من الناتج الداخلي الخام، بلغ عجز الميزانية 5,2% مقابل 6,3% تم تسجيلها سنة 2024.

وفي ما يتعلق بالدين، قامت تونس خلال سنة 2025 بسداد 17.830 مليون دينار بعنوان أصل الدين، موزعة إلى 9.674,3 مليون دينار بعنوان الدين الخارجي و8.803,7 مليون دينار بعنوان الدين الخارجي. ويُذكر أن قائم الدين العمومي يناهز 82,1% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 84,9% تم تسجيلها سنة 2024.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



