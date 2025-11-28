تونس: المحروقات تستأثر بنسبة 73% من إجمالي نفقات الدعم إلى موفى سبتمبر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغت نفقات الدولة المخصّصة للدعم 4.826,8 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2025، مقابل 4.439,1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بنسبة إنجاز بلغت 42%. وللتذكير، فقد رصدت ميزانية الدولة لسنة 2025 مبلغ 11.593 مليون دينار بعنوان الدعم.

وفقًا لتقرير النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى سبتمبر 2025، استأثر قطاع المحروقات بالنصيب الأكبر من هذا المبلغ، حيث خُصِّص له 3.529,3 مليون دينار، مسجّلًا زيادة بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

يُذكر أن المحروقات استحوذت على 73% من إجمالي اعتمادات الدعم، تلتها المواد الأساسية بحصة 14,4% ثم النقل بنسبة 12,4%.

وفي ما يتعلق بالميزانية المرصودة لدعم النقل، فقد ارتفعت بنسبة 25% لتبلغ 601,3 مليون دينار إلى موفّى سبتمبر 2025.

كما سجّلت نفقات دعم المواد الأساسية ارتفاعًا بنسبة 5%، لتصل إلى 696,2 مليون دينار مقابل 661,1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

