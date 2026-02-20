Français
تونس-المرسى : الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على شاب قتل زميله

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت في حق شاب تورط في جريمة قتل زميله في العمل خلال سنة 2024 بضاحية المرسى.

ووفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم، فإن الجريمة جدّت إثر مناوشة نشبت بين الطرفين داخل مكان العمل، قبل أن تتطور إلى اعتداء خطير باستعمال سكين من نوع «بوسعادة». وقد عمد المتهم إلى استدراج الضحية إلى الشارع، حيث وجه له عدة طعنات قاتلة، ما أدى إلى وفاته على عين المكان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المتهم لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكاب الجريمة، غير أن الوحدات الأمنية التابعة لإقليم قرطاج بالإدارة العامة للأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض عليه في وقت لاحق، كما تم حجز أداة الجريمة.

وخلال الأبحاث والتحقيقات، أقر المتهم بما نُسب إليه، معترفًا بأنه أقدم على إنهاء حياة زميله إثر خلاف مهني بينهما. وقد خلصت المحكمة إلى إدانته والحكم عليه بالإعدام، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة والملابسات المحيطة بالقضية.

