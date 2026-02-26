تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس من تأمين العودة الطوعية لـ 309 مهاجرا من غينيا وكوت ديفوار إلى بلدانهم الأصلية، وذلك عبر رحلتين جويتين يومي 24 و25 فيفري الجاري.

وأمنت الرحلة الأولى يوم 24 فيفري العودة الطوعية للبلد الأصلي لـ 164 مهاجرا غينيا، فيما شملت الرحلة الثانية يوم 25 فيفري 145 مهاجرا من كوت ديفوار، وفق ما جاء في بلاغ للمنظمة على موقعها الالكتروني.

وتمكنت المنظمة الدولية للهجرة منذ 1 جانفي الماضي من تأمين العودة الطوعية لألف و182 شخصا، عبر ثلاث رحلات جوية.

وتنظم المنظمة الدولية للهجرة هذه الرحلات في إطار برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، الذي يوفر للمستفيدين منع مساعدة شخصية قبل وأثناء وبعد عودتهم، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية.

(وات)

