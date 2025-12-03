تونس: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 106 أيام من التوريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 24،7 مليار دينار، بتاريخ 2 ديسمبر 2025، وهو ما يمثل 106 أيام من التوريد.

و مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، شهدت الاحتياطات من العملة الأجنبية، وفق المؤشرات النقدية و المالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، تراجعا طفيفا ب-18,5 مليون دينار.

أما مداخيل السياحة و العمل المتراكمة فقد شهدت ارتفاعا تباعا ب 6،96 بالمائة لتبلغ 7،3 مليار دينار، و6،94 بالمائة لتبلغ 7،7مليار دينار وذلك إلى غاية 20 نوفمبر 2025.

من ناحية أخرى، تراجعت خدمات الدين الخارجي سنة 2025، بنسبة 13،9 بالمائة لتستقر عند مستوى 11،3 مليار دينار، مقابل 13،1 مليار دينار خلال السنة الفارطة.

و واصلت الأوراق النقدية و المسكوكات المتداولة منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت من 22111 مليون دينار في 02 ديسمبر 2024 إلى 25960 مليون دينار حاليا.

