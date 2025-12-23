تونس: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ترتفع إلى 107 أيام من التوريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 25،3 مليار دينار، بتاريخ 22 ديسمبر 2025، وهو ما يمثل 107 أيام من التوريد.

ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، شهدت الاحتياطات من العملة الأجنبية، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، تراجعا طفيفا بنسبة 0،7 بالمائة.

أما بخصوص مداخيل السياحة والعمل المتراكمة، فقد شهدت ارتفاعا تباعا بـ6،6 بالمائة لتبلغ 7,7 مليار دينار، و6،26 بالمائة لتبلغ 8،2 مليار دينار وذلك إلى غاية 10 ديسمبر 2025.

من ناحية أخرى، تراجعت خدمات الدين الخارجي سنة 2025، بنسبة 14،2 بالمائة لتستقر عند مستوى 11،7 مليار دينار، مقابل 13،6 مليار دينار خلال السنة الفارطة.

وواصلت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت من 22 مليار دينار في 21 ديسمبر 2024 إلى 26،2 مليار دينار حاليا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



