Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ترتفع إلى 108 أيام من التوريد

بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 25،5 مليار دينار، بتاريخ 26 ديسمبر 2025، وهو ما يمثل 108 أيام من التوريد.

ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، شهدت الاحتياطات من العملة الأجنبية، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، تراجعا طفيفا بنسبة 0،7 بالمائة.

أما بخصوص مداخيل السياحة والعمل المتراكمة، فقد شهدت ارتفاعا تباعا بـ6،6 بالمائة لتبلغ 7886,8 مليون دينار، و6،26 بالمائة لتبلغ 8466,8  مليون دينار وذلك إلى غاية 20 ديسمبر 2025.

من ناحية أخرى، تراجعت خدمات الدين الخارجي سنة 2025، بنسبة 14 بالمائة لتستقر عند مستوى 12 مليار دينار، مقابل 13،6 مليار دينار خلال السنة الفارطة.

وواصلت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت من 22 مليار دينار في 21 ديسمبر 2024 إلى 26،5 مليار دينار حاليا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

438
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

312
الأخبار

صفاقس : ورشة لإعادة تهيئة المدينة العتيقة [فيديو]
281
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
280
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
274
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
271
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
269
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
268
الأخبار

وزارة النقل : قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات الصينية في اتجاه تونس
261
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
249
الأخبار

سينما : وفاة الأيقونة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى