الأخبار

تونس: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 107 أيام توريد

 بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 25425,1 مليون دينار، بتاريخ 02 فيفري 2026، وهو ما يمثل 107 أيام من التوريد.

ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، شهدت الاحتياطات من العملة الأجنبية، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمائة.

من ناحية أخرى، تراجعت خدمات الدين الخارجي سنة 2026، بنسبة 13،4 بالمائة لتستقر عند مستوى  12445,4 مليون دينار، مقابل 14371,2  مليون دينار خلال السنة الفارطة.

وواصلت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت من 22875 مليون دينار في 2 فيفري 2025 إلى 27339  مليون دينار حاليا.

