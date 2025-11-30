تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 105 أيّام من التوريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 24،6 مليار دينار، بتاريخ 28 نوفمبر 2025، وهو ما يمثل 105 أيام من التوريد.

و مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، شهدت الاحتياطات من العملة الأجنبية، وفق المؤشرات النقدية و المالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، تراجعا طفيفا بنسبة 1،3 بالمائة.

أما بخصوص مداخيل السياحة و العمل المتراكمة فقد شهدت ارتفاعا تباعا ب 6،96 بالمائة لتبلغ 7،3 مليار دينار، و6،94 بالمائة لتبلغ 7،7مليار دينار وذلك إلى غاية 20 نوفمبر 2025.

من ناحية أخرى، تراجعت خدمات الدين الخارجي سنة 2025، بنسبة 13،9 بالمائة لتستقر عند مستوى 11،3 مليار دينار، مقابل 13،1 مليار دينار خلال السنة الفارطة.

و واصلت الأوراق النقدية و المسكوكات المتداولة منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت من 22 مليار دينار في 27 نوفمبر 2024 إلى 25،8 مليار دينار حاليا.

و شهد مجموع المعاملات في السوق ما بين البنوك ارتفاعا بنسبة 66 بالمائة ليصل إلى 3،7 مليار دينار، على عكس الحجم الاجمالي لإعادة التمويل طويلة الأجل الذي تراجع بنسبة 4،7 بالمائة ليستقر في حدود 11،1 مليار دينار.

