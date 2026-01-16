Français
مجتمع

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة

شهد الميناء التجاري بقابس، اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، وصول جرّار بحري جديد من الجيل المتطور، وذلك بحضور والي قابس رضوان نصيبي، وآمر الميناء التجاري فاضل ملاح، ومدير الميناء هيثم المستيري، إلى جانب ممثلي السلط الأمنية.

ويُقدَّر ثمن هذا الجرّار البحري بنحو 28 مليون دينار، وتبلغ قوّة دفعه 60 طناً، فيما تصل قدرة محرّكه إلى 3600 حصان بخاري، ما يجعله من بين أهم التجهيزات البحرية الحديثة في الموانئ التونسية.

وسيمكن هذا المكسب الجديد الميناء التجاري بقابس من استقبال السفن التجارية ذات الأحجام الكبرى، وتحسين عمليات المناورة داخل الحوض المينائي، إضافة إلى التدخل في عرض البحر لأعمال المساعدة والإنقاذ. كما يتمتع الجرّار بإمكانيات تقنية تتيح له المساهمة في عمليات إطفاء الحرائق، ما يعزز منظومة السلامة البحرية وحماية المنشآت والمعدات.

ويأتي اقتناء هذا الجرّار في إطار برنامج تطوير البنية التحتية للموانئ التونسية، ورفع جاهزيتها اللوجستية والأمنية، بما يدعم تنافسية الميناء التجاري بقابس ودوره الاستراتيجي في حركة النقل البحري والتجارة الخارجية.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

