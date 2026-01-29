تونس – النسيج والملابس : صادرات بقيمة 3023 مليون دولار في 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسعى سلط الاشراف الوطنية في تونس لبلورة استراتيجية أكثر قوة تحفز تنمية قطاع النسيج والملابس وتضمن صموده في مجابهة تحديات الظرف العالمي بما يسهم خلال السنوات المقبلة في دعم القدرة التنافسية للشركات الناشطة صلبه والتأقلم مع التحول المستدام، وفي الوقت ذاته التركيز على تعبئة المزيد من الإيرادات من بوابة الصادرات.

وتتطلع الحكومة إلى طبع بصمتها على قطاع النسيج والملابس الاستراتيجي ضمن خطة متكاملة تساعد في وصول منتجاته بشكل أكبر إلى الأسواق العالمية عبر تعزيز نشاط الشركات وتحصيل المزيد من الموارد المالية.

ووفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، يمثل قطاع النسيج والملابس 30 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية منها 81 بالمائة مصدرة كليا ويوفر أكثر من 150 ألف موطن شغل ويساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية من خلال دوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات.

وحسب ذات المعطيات، فقد شهدت صادرات القطاع خلال سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 2.5 بالمائة حيث بلغت 3023 مليون دولار بنسبة تغطية تقدر بنسبة 122 بالمائة. ويأتي ذلك اثر اجتماع رئيسة الديوان ،عفاف شاشي الطياري، الأربعاء، بمقر الوزارة، بوكيلة شركة “وينتاكس” الألمانية المختصة في صناعة ملابس الوقاية، كارولاين فولتاج .

وتطرقت الجلسة إلى عدة محاور أبرزها متابعة نشاط الشركة والاستماع إلى مشاغلها، لتذليل الإشكاليات التي تواجهها بما يضمن استمراريتها ويعزز قدرتها التنافسية. وتمّ بالمناسبة التأكيد على مزيد تطوير علاقات التعاون بين تونس وألمانيا سيما في قطاع النسيج والملابس والرفع من قيمة صادراته والتي سجلت تطورا بنسبة 1 بالمائة خلال سنة 2025.

من جانبها، تولت وكيلة الشركة تقديم عرض حول نشاط الشركة التي تضم 5 وحدات إنتاج بصفاقس موفّرة بذلك حوالي 700 موطن شغل إضافة إلى تعاملها مع عدد من شركات اخرى بكل من صفاقس وسيدي بوزيد والتي تشغل أكثر من 1350 عاملا، كما تعد من أهم الشركات المصنعة لملابس الوقاية، حيث تعتمد على الابتكار والجودة لتطوير منتوجات جديدة تلبي احتياجات السوق الأوروبية.

يشار الى ان قطاع النسيج والملابس احد اهم اركان الصناعة الوطنية حيث يعتبر ثاني قطاع مصدّر في تونس بعد الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة، بحصّة 18,3% من إجمالي الصادرات الوطنيّة، وهو يضمّ حوالي 1365 مؤسّسة صناعيّة تمثل 30% من إجمالي المؤسّسات الصناعيّة. كما يشغل حوالي 30% من اليد العاملة في الصناعات التحويليّة، فيما تحتل تونس المرتبة التاسعة بين مصدّري الملابس نحو الاتحاد الأوروبي، وهي المزود الأوّل للألبسة المهنية بحصة سوقيّة بلغت 17,44%، إضافة إلى تموقعها في المرتبة الرابعة في توريد أوروبا للجينز بنسبة 8,21%..

وشهدت الصادرات الوطنيّة لقطاع النسيج والملابس تطورًا ملحوظًا خلال الفترة 2022-2024، حيث قدّرت عائداتها بـ 9154,4 مليون دينار سنة 2022، لترتفع إلى 9675,4 مليون دينار في 2023، وتسجل 9181,1 مليون دينار في 2024، بينما بلغ رصيد الميزان التجاري سنة 2024 نحو 1930,2 مليون دينار. ويتوزع أهم الحرفاء الأوروبيون أساسًا على فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا.

