تونس – الولايات المتحدة : بن عايّد يستقبل السفير الأمريكي بيل بازّي

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد، اليوم الجمعة 28 نوفمبر، السفير الأمريكي في تونس بيل بازّي.

وأكد كاتب الدولة التونسي استعداد الوزارة لتوفير كلّ الدعم اللازم للسفير لتمكينه من أداء مهامه في أفضل الظروف، بما يعزّز مجالات التعاون الثنائي ويُوسّع آفاقه.

كما شكّل هذا اللقاء مناسبة لتجديد تأكيد أهمية الشراكة بين تونس وأمريكا، والدعوة إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بها إلى مستوى أعلى في مختلف المجالات.

من جانبه، تطرّق السفير الأمريكي إلى الآفاق الواعدة لتعزيز الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات، على غرار الاقتصاد والتجارة والعلوم، مؤكداً التزامه بالمساهمة في توطيد روابط الصداقة ودعم جسور التواصل بين الشعبين

