Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

تونس: اليورو يهيمن على مدفوعات خدمة الدين الخارجي

أظهر تقرير حديث أصدره البنك المركزي التونسي حول الدين الخارجي، أنّ توزيع خدمة الدين الخارجي طويل الأجل حسب العملات في سنة 2024 يكشف عن شبه استقرار في حصة المدفوعات باليورو، التي لم تنتقل سوى من 51,4% إلى 51,8% بين سنتيْن متتاليتين.

وأكّد البنك المركزي التونسي أنّ ذلك يرسّخ هيمنة هذه العملة ضمن سلة المدفوعات المنجزة. كما سجّل الين الياباني بدوره ارتفاعًا في حصته إلى 9,1% (مقابل 6,4% في 2023)، في حين تراجعت حصة الدولار الأمريكي في 2024 إلى 17,6% مقابل 20% في 2023.

وللتذكير، شهدت خدمة الدين الخارجي طويل الأجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (+22,2%)، لتبلغ 14,371 م د في 2024، أي ما يعادل 82% من الإجمالي، من بينها 11,402 م د أو (79,3%) تم سدادها من قبل الإدارة العمومية.

ويُشار إلى أنّ نسبة خدمة الدين الخارجي طويل الأجل، المحتسبة قياسًا بالمداخيل الجارية لميزان المدفوعات، سجّلت زيادة بـ 2,8 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023، لتستقر في حدود 19%، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى خدمة الدين الخارجي التي تم الإيفاء بها خلال سنة 2024.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

378
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس

344
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
333
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين
318
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
316
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
302
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
283
اقتصاد وأعمال

بيل غيتس يدعم أنس جابر
282
الأخبار

تونس: تخريب نادي رسم للأطفال بالمرسى … صاحبة النادي تروي تفاصيل مثيرة حول الحادثة [فيديو]
273
أخر الأخبار

عصام شوشان يكشف تفاصيل الفصل المتعلّق بفتح حساب بالعملة الصّعبة [فيديو]
267
الأخبار

الموزامبيقي دومينغيز سيصبح ثاني أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى