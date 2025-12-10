تونس: اليورو يهيمن على مدفوعات خدمة الدين الخارجي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أظهر تقرير حديث أصدره البنك المركزي التونسي حول الدين الخارجي، أنّ توزيع خدمة الدين الخارجي طويل الأجل حسب العملات في سنة 2024 يكشف عن شبه استقرار في حصة المدفوعات باليورو، التي لم تنتقل سوى من 51,4% إلى 51,8% بين سنتيْن متتاليتين.

وأكّد البنك المركزي التونسي أنّ ذلك يرسّخ هيمنة هذه العملة ضمن سلة المدفوعات المنجزة. كما سجّل الين الياباني بدوره ارتفاعًا في حصته إلى 9,1% (مقابل 6,4% في 2023)، في حين تراجعت حصة الدولار الأمريكي في 2024 إلى 17,6% مقابل 20% في 2023.

وللتذكير، شهدت خدمة الدين الخارجي طويل الأجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (+22,2%)، لتبلغ 14,371 م د في 2024، أي ما يعادل 82% من الإجمالي، من بينها 11,402 م د أو (79,3%) تم سدادها من قبل الإدارة العمومية.

ويُشار إلى أنّ نسبة خدمة الدين الخارجي طويل الأجل، المحتسبة قياسًا بالمداخيل الجارية لميزان المدفوعات، سجّلت زيادة بـ 2,8 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023، لتستقر في حدود 19%، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى خدمة الدين الخارجي التي تم الإيفاء بها خلال سنة 2024.

