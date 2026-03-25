تونس: انخفاض الإنتاج الوطني للنفط بنسبة 12%

بلغ الإنتاج الوطني للنفط خلال شهر جانفي 2026 حوالي 0.10 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 12% مقارنة بشهر جانفي 2025 حيث بلغ حوالي 0.11 مليون طن مكافئ نفط. فيما بلغ إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك انتاج معمل قابس) حوالي 11.1 ألف طن مكافئ نفط خلال شهر جانفي 2026 مقابل 10.8 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2025 مسجلا ارتفاعا بنسبة 3%.

وقد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات خلال السنوات الأخيرة جملة من التحديات الهامة، من أبرزها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتداعيات الجيوسياسية المرتبطة بهذا القطاع، إضافة إلى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.

وسجل إنتاج الغاز التجاري الجاف خلال شهر جانفي 2026 تراجعا طفيفا مقارنة بشهر جانفي 2025 بنسبة 1% إذ بلغ حوالي 0.1 مليون طن مكافئ نفط مقابل 0.11 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2025، ويعود هذا أساسا إلى تواصل الانخفاض في إنتاج أهم الحقول وعدم القيام بمشاريع حفر واكتشافات جديدة.

