تونس: انزلاق شاحنة ثقيلة وسقوطها من جسر الجمهورية وإصابة السائق بجروح خطيرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

جدّ صباح اليوم الثلاثاء حادث مرور بالعاصمة تمثل في انزلاق شاحنة ثقيلة وسقوطها من جسر الجمهورية، وذلك على مستوى بهو مركز البريد، وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الشاحنة بجروح خطيرة على مستوى الساق، ما استوجب تدخّل أعوان الحماية المدنية الذين تولّوا إسعافه ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى شارنيكول بالعاصمة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين.

ولا تزال ملابسات الحادث وأسبابه قيد التحديد، في انتظار ما ستكشف عنه المعطيات الرسمية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



