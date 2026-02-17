Français
تونس: انزلاق شاحنة ثقيلة وسقوطها من جسر الجمهورية وإصابة السائق بجروح خطيرة

تونس: انزلاق شاحنة ثقيلة وسقوطها من جسر الجمهورية وإصابة السائق بجروح خطيرة

جدّ صباح اليوم الثلاثاء حادث مرور بالعاصمة تمثل في انزلاق شاحنة ثقيلة وسقوطها من جسر الجمهورية، وذلك على مستوى بهو مركز البريد، وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الشاحنة بجروح خطيرة على مستوى الساق، ما استوجب تدخّل أعوان الحماية المدنية الذين تولّوا إسعافه ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى شارنيكول بالعاصمة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين.

ولا تزال ملابسات الحادث وأسبابه قيد التحديد، في انتظار ما ستكشف عنه المعطيات الرسمية.

