الأخبار

تشمل متهمين من بينهم الغنوشي والمشيشي: انطلاق أولى جلسات محكمة الاستئناف في قضية “إنستالينغو”

تعقد الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، أولى جلساتها في قضية “إنستالينغو”، التي تُعد من أبرز القضايا المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة.

وكانت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قد أصدرت، في شهر فيفري الماضي، أحكامها في هذه القضية، حيث تراوحت العقوبات بين 5 و54 سنة سجناً، إضافة إلى مصادرة أملاك وخطايا مالية شملت 41 متهماً من بينهم من هم في حالة فرار.

قضية ذات أبعاد سياسية وأمنية وإعلامية

تشمل قضية “إنستالينغو” عدداً واسعاً من المتهمين، من أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، من بينهم شخصيات بارزة مثل:

  • راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة
  • هشام المشيشي، رئيس الحكومة الأسبق
  • نادية عكاشة، المديرة السابقة للديوان الرئاسي

ويوجّه لهم القضاء تهماً تتعلق بـ “التآمر على أمن الدولة ومحاولة تغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية”، وذلك طبقاً للفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.

جلسة استئناف مرتقبة

وتُعدّ جلسة اليوم خطوة جديدة في مسار قضائي معقّد، يجمع بين اتهامات سياسية وأمنية تتعلق بحملات استهداف مؤسسات الدولة. وينتظر المراقبون أن تفتح مرحلة الاستئناف المجال لإعادة تقييم الأدلة والاستماع إلى مرافعات الدفاع في واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد التونسي.

