تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور

قال الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة،كريم القادري، إن زمن الرحلة عبر القطار السريع بين محطتي باردو وبرشلونة (المحطة النهائية) لن يتجاوز،مستقبلا، السبع دقائق.

و أوضح القادري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أشغال القسط الحالي للخط “د” والتي انطلقت منذ اوت 2025، تركز أساسا على إلغاء كافة التقاطعات بين السكة الحديدية والطريق وبالتالي التخلص من الاختناق المروري الذي تعاني منه المدينة.

و أشار إلى أنه سيتم تعويض التقاطعات السطحية بأنفاق للسيارات وجسور علوية وسفلية للمترجلين، مدعومة بمصاعد وسلالم كهربائية (ascenseurs et escalateurs)، مما من شأنه ضمان انسيابية حركة المرور وسلامة المارة اذ لن يضطر القطار مستقبلا لخفض سرعته اثناء عبور الجزء الرابط بين مدينة باردو ومحطة برشلونة كما هو الشأن حاليا.

و حسب القادري، فقد اعتمدت الشركة خطة “التحويلات المرحلية” في حركة المرور، اذ يتم اغلاق الطرق بالتدرج لتفادي الازدحام المروري الذي قد يسبب إزعاجا كبيرا للمتساكنين وايضا لمستعملي السيارات في هذه المنطقة التي تمثل نقطة عبور من والى العاصمة وشرياناً اقتصادياً حيوياً.

و أفاد أن الشركة تعمل على اعادة فتح كل الطريق بمجرد الانتهاء من الاشغال به للعموم لتسهيل تنقل السيارات والمارة.

و أبرز الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة أن مشروع القطار السريع يساعد في تخفيف العبء على بقية وسائل النقل العمومي، اذ تبلغ طاقة استيعاب القطار الواحد 1200 مسافر في الرحلة الواحدة. وقد تبلغ 2400 مسافر في الرحلة الواحدة، بالنسبة للقطار المزدوج.

كما يساهم النقل الحديدي السريع،وفق المسؤول، في توفير سلاسة مرورية مقارنة بوسائل النقل التقليدية ابفضل غياب اي تقاطع في مساره مع الطريق. كما من شانه أن يقلص استعمال السيارات الفردية بالمنطقة وبالتالي تقليص استهلاك الطاقة.

و من ميزات القطار السريع الاخرى، وفق القادري، انه “صديق للبيئة”، اذ يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية والتلوث السمعي نظرا لاعتماده الطاقة الكهربائية وهي من الطاقات النظيفة.

و أضاف أنّ الاشغال الجارية حاليا تضم ايضا اعادة تهئية ساحة باردو وتركيز نافورة، بكلفة جملية تقدر بـ 400 مليون دينار، فضلا عن تخصيص مناطق خضراء.

و في تعليقه حول تشكيات مستعملي القطار بخصوص اضطراب مواعيد السفرات، أوضح القادري “أن هذا الاضطراب فرضه الاضطرار الى تسيير جميع القطارات حالياً عبر سكة واحدة على مستوى مدينة باردو”، مؤكدا انه “اجراء مؤقت”.

و تابع بالقول أن هذه الصعوبات ستزول فور استكمال تركيز السكك الثلاث المبرمجة في اطار الاشغال الحالية(سكتان للقطار السريع وسكة للخطوط العادية والدولية).

و بخصوص نسبة تقدم الاشغال، نوه القادري الى انها بلغت حالياً 30 بالمائة، متوقعا استكمال المشروع بالكامل بحلول أوت 2027 كما هو مبرمج من قبل.

و جدّد القادري التزام “الشركة بتعهداتها في ما يخص جهر المكان حال الانتهاء من اشغال مد شبكات المياه والكهرباء والتطهير وقبل تسليم المشروع للطرف المستغل، اي الشركة الوطنية للسكك الحديدية”.

يذكر أن الخط “د” يمتد على مسافة 12،9 كلم ويضم 10 محطات تربط بين القباعة (منوبة) وبرشلونة (العاصمة)، وقد دخل حيز الاستغلال الفعلي في جانفي 2025 ماعدا الجزء الخاص بمدينة باردو و الذي يُمثّل 18 بالمائة.

