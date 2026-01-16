Français
Anglais
العربية
سياسة

تونس: برلمانيات يرفعن السقف… مكاسب تشريعية ورهانات قادمة أبرزها رئاسة اللجان (فيديو)

أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2022، في دورتيها الأولى والثانية، عن فوز 25 امرأة بمقاعد بمجلس النواب في تونس، لتبلغ بذلك نسبة النساء في البرلمان 16.2%.

وفي سياق استقراء موقع النساء داخل هياكل مجلس نواب الشعب ومدى حضورهن في مراكز القرار، لا سيما على مستوى مكاتب اللجان البرلمانية القارة، قالت النائبة عواطف الشنتي (غير منتمية إلى كتل)،عن الدائرة الإنتخابية: باجة الجنوبية – تيبار – تبرسق، في تصريح خاص لـ“تونس الرقمية”، إن الدورات النيابية الثلاث الماضية شهدت “توافقًا” بين رؤساء الكتل وممثلي غير المنتمين، لم يفضِ إلى تولّي أي نائبة رئاسة إحدى اللجان البرلمانية السيادية.

وأضافت الشنتي أن هذه الدورة تسجّل رغبة لدى عدد من النائبات في الترشح لرئاسة إحدى اللجان، أو على الأقل الانضمام إلى تركيبة مكاتبها بما يضمن حضورًا أوسع للنساء في مواقع المسؤولية داخل المجلس مؤكدة أنهن سيدعمن هذا التوجه.

وعن مدى نجاح النائبات في الدفع نحو تشريعات لفائدة المرأة، أكدت الشنتي أنهن نجحن في الضغط لتمرير قانون عطلة الأمومة، إلى جانب قانون منع المناولة الذي مكّن، وفق تعبيرها، عددًا كبيرًا من النساء من حق الشغل اللائق والآمن، ومن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

كما أشارت المتحدثة إلى أن العمل جارٍ خلال هذه الدورة النيابية على الدفع نحو تمرير نصوص أخرى لفائدة النساء، من بينها قانون لتدعيم الوضع القانوني للمسنّات، وقانون لمكافحة العنف المسلط ضد المرأة بمختلف أشكاله المادي واللفظي، إضافة إلى قانون عمل المرأة بنظام الحصّة الواحدة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

621
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

401
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
379
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
339
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم
319
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
313
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
310
الأخبار

الترفيع ب 50 دينار في مقادير منحة السكن و منحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان
307
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
301
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية
280
أخر الأخبار

مدير الصحة بصفاقس يكشف حقيقة الوضع الوبائي بالجهة (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى