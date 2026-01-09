Français
الأخبار

تونس: برنامج خاص لتشجير الطرقات السيارة يتنطلق يوم 18 جانفي 2026

أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة أنها أعدت برنامج الغراسات بشبكة الطرقات السيارة وذلك في إطار دعم مكونات برنامج الحزام الأخضر. 

ولمزيد التنسيق واثراء البرنامج انعقدت جلسة عمل يوم الخميس 08 جانفي 2026 تحت اشراف وزير البيئة والرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيّارة.

وضم البرنامج تحسين جماليّة بمداخل المدن ومحطات التزوّد بالوقود ومحطّات الاستخلاص وغراسة المنطقة الوسطى للطرقات السيارة.

كما تمّ التأكيد على ضرورة توظيف الطاقات النظيفة والمتجدّدة وإعادة استعمال المياه المعالجة وتثمين مخلفات تقليم الاشجار.

واتفق الطرفان على تشريك مختلف المؤسسات والجمعيّات المحليّة والجهويّة والوطنيّة في مسار المسؤوليّة الاجتماعيّة للمؤسّسات (RSE) قصد تعزيز الاستدامة البيئيّة وتحسين المشهد الحضريّ عبر شراكات فعّالة تجمع مختلف المتدخّلين.

وللإشارة فإنّ العملية الأولى لتشجير ستنطلق يوم 18 جانفي 2026 المقبل.

تعليقات

