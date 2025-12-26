Français
تونس: برنامج يمتد على خمس سنوات يهدف لحفر عشرة آبار بترول جديدة

في ردها على  النائب فاطمة المسدي حول منظومة صيانة الآبار ومنظومة برمجة الحفر الجديدة بالشركة الإيطالية التونسية لاستغلال البترول “SITEP”، تشرف أفادت ‎وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال البترول قد قامت بضبط برنامج تنموي يمتد على خمس سنوات (2026 – 2030) يهدف إلى حفر حوالي عشرة آبار جديدة بتمويل مشترك بين الدولة التونسية وشركائها الأجانب. ويتوقع أن يمكن هذا البرنامج من الرفع في إنتاج الشركة إلى 264,000 متر مكعب سنويا بحلول سنة 2030، أي بزيادة تقدر بـ 25% مقارنة بالمستوى الحالي.

خلال سنة 2026 سيتم حفر أول بئرين بإنتاج إجمالي يقدر بـ 800 برميل يوميا، وهو ما سيمثل بداية مرحلة نمو مستدامة للشركة وللقطاع ككل.

هذا وأكدت الشركة التزامها بمواصلة أداء دورها الوطني كشريك فاعل في تحقيق الأمن الطاقي لتونس، من خلال كفاءات وطنية واستراتيجيات تضمن الاستمرارية والمردودية.

 

