تونس: بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب أحمد السعيداني

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته وهو في حالة إيقاف.

وتتعلق التهم الموجهة إلى السعيداني، وفق المعطيات المتوفرة، بـالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.

ومن المنتظر أن تنظر الدائرة المختصة في الملف خلال الفترة القادمة، للبت في الوقائع المنسوبة إليه واتخاذ القرار القضائي المناسب وفق ما يقتضيه القانون.

