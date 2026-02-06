Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس: بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب أحمد السعيداني

تونس: بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب أحمد السعيداني

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته وهو في حالة إيقاف.

وتتعلق التهم الموجهة إلى السعيداني، وفق المعطيات المتوفرة، بـالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.

ومن المنتظر أن تنظر الدائرة المختصة في الملف خلال الفترة القادمة، للبت في الوقائع المنسوبة إليه واتخاذ القرار القضائي المناسب وفق ما يقتضيه القانون.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

374
اقتصاد وأعمال

الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج يقيّم أثر تراجع التضخم وخفض الفائدة المديرية على النمو الاقتصادي والاستثمار (تصريح)

330
أخر الأخبار

تونس: الاحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني لمدة 48 ساعة.. التفاصيل والعقوبات (فيديو)
318
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
309
الأخبار

تونس : السجن قد يصل إلى 20 سنة للسرقات باستعمال العنف.. النائب فخر الدين فضلون يكشف التفاصيل (فيديو)
300
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
297
الأخبار

مأساة في قابس: وفاة زوجين في حريق اندلع بمنزلهما بمنطقة الميدة
294
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
289
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة تعلن فتح طريقين غير مرقّمين بعد تراجع منسوب المياه
278
أخر الأخبار

تونس : سحب لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات والأقاليم
266
اقتصاد وأعمال

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 107 أيام توريد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى