تونس: بفضل إطلاق الجيل الخامس، قطاع الاتصالات يحقق استثمارات بأكثر من مليار دينار في 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في 2025، سجّلت استثمارات قطاع الاتصالات في تونس زيادة إجمالية بنسبة 46%، إذ ارتفعت من 753,5 مليون دينار في 2024 إلى 100,2 1مليون دينار، وذلك أساسًا بفعل الإطلاق التجاري لخدمات الجيل الخامس (5G) ابتداءً من منتصف فيفري 2025 من قبل المشغلين الثلاثة.

ويواصل رقم معاملات سوق الاتصالات التونسي منحاه التصاعدي، مسجلًا نموًا بنسبة 2,8% في 2025، ليرتفع من 988,8 3مليون دينار إلى 101,3 4 مليون دينار، أي ما يعادل 112,6 مليون دينار كإيرادات إضافية.

وتُظهر تطورات رقم المعاملات في 2025، بمختلف الأنشطة، تصدّر المشغل الخاص «أوريدو» الترتيب الأول بحصة سوقية بلغت 39%، محققًا رقم معاملات إجماليًا قدره 440,5 1مليون دينار، من بينها 430,7 1مليون دينار حققتها أنشطة مزوّد خدمات الإنترنت.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



