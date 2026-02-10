Français
مجتمع

تونس: تأجيل محاكمة المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي في قضية شبهات تبييض أموال

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك في إطار القضية المتعلقة بشبهات تبييض الأموال.

وجاء قرار التأجيل خلال الجلسة التي انعقدت أمس، حيث يواجه كمون اتهامات مباشرة تتعلق بجرائم مالية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي مطلع، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملف القضية أو موعد الجلسة القادمة.

تندرج هذه المحاكمة ضمن مسار عدد من التحقيقات التي تباشرها الجهات القضائية المختصة في ملفات الفساد المالي وتتبع مصادر التمويل، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومساءلة المتورطين في القضايا المالية.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة النظر في القضية بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، على أن يتم تحديد موعد جديد للمحاكمة في مرحلة لاحقة، وسط متابعة لعدد من الملفات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية في تونس.

