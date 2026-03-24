Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس: تأجيل محاكمة حمادي الجبالي في قضية ذات صبغة إرهابية

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، في ملف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، الذي مثل بحالة سراح رفقة ثلاثة متهمين آخرين.

في المقابل، لم يتم جلب وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي إلى جلسة المحاكمة، حيث تبين أنهما رفضا المثول أمام المحكمة.

وقررت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 5 ماي المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع، وفق ما أكده مصدر قضائي.

وتتعلق القضية بشبهات افتعال جوازات سفر ومنح الجنسية التونسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا ذات طابع إرهابي، بحسب ما ورد في ملف القضية.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى