مجتمع

تونس – تأجيل محاكمة خلية تكفيرية خطّطت لعملية إرهابية سنة 2020

تونس – تأجيل محاكمة خلية تكفيرية خطّطت لعملية إرهابية سنة 2020

أجّلت اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، محاكمة خلية تكفيرية تضمّ أكثر من 22 متهما، يُشتبه في تخطيطها لتنفيذ عملية إرهابية خلال سنة 2020. وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب محامي المتهمين من أجل إعداد وسائل الدفاع.

حادث مرور كشف خيوط القضية

وانطلقت الأبحاث إثر وفاة أحد العناصر الإرهابية في حادث مرور أثناء نزوله من جبل الشعانبي. وقد مكّنت التحريات الأمنية من الوصول إلى معطيات مهمّة عبر هاتفه الجوّال، حيث تبيّن أنّه أشرف على تكوين خلية تكفيرية والتحضير لعملية إرهابية نوعية كانت تستهدف الأمن والاستقرار.

ومع تقدم الأبحاث، تمكّنت الوحدات الأمنية من إيقاف 22 متهما، في حين تم إدراج أكثر من 8 آخرين بحالة فرار، وما تزال الجهود متواصلة لتعقّبهم وإيقافهم.

تهم إرهابية ثقيلة

ويواجه المتهمون جملة من التهم الخطيرة من بينها:

  • الانضمام إلى تنظيم إرهابي
  • العزم المقترن على قتل شخص
  • الانضمام إلى وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية
  • توفير أسلحة ومعدّات ومعلومات لفائدة تنظيم إرهابي

ومن المنتظر أن تُحدّد المحكمة موعدا لاحقا لاستئناف النظر في القضية بعد تمكين هيئة الدفاع من الوقت اللازم.

