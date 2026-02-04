Français
مجتمع

تونس: تأجيل محاكمة خلية دعم لوجستي لعناصر إرهابية بجبال المغيلة ورفض مطالب الإفراج

تونس: تأجيل محاكمة خلية دعم لوجستي لعناصر إرهابية بجبال المغيلة ورفض مطالب الإفراج

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة خلية متهمة بتقديم دعم لوجستي لعناصر إرهابية تنشط بجبال المغيلة، إلى جلسة شهر مارس المقبل، مع رفض جميع مطالب الإفراج.

وأكد مصدر قضائي لديوان أف أم أن المحكمة ارتأت التمديد في النظر في القضية لمواصلة استكمال الإجراءات، في وقت تم فيه الإبقاء على المتهمين رهن الإيقاف.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المتهمين كانوا يوفرون المؤونة والمستلزمات الأساسية للعناصر الإرهابية، إضافة إلى تمكينهم من هواتف جوالة، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وتندرج هذه القضية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات التونسية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع الدعم اللوجستي للشبكات المتطرفة، بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد.

تعليقات

