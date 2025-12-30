تونس تؤكد دعمها الثابت للبنان وتدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل محمد بن عيّاد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 بمقرّ الوزارة، ميلاد نمّور، سفير الجمهورية اللبنانية الجديد لدى تونس.

ومثّل اللقاء مناسبة للتأكيد على حرص تونس على تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون مع لبنان، وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، في إطار من الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر.

وجدّد كاتب الدولة، خلال المحادثات، موقف تونس المبدئي والثابت الداعم للبنان في مواجهة الاعتداءات المتكرّرة التي يتعرّض لها، والتي تمسّ من أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مؤكّدًا تمسّك تونس بمبادئ الشرعية الدولية وحق الشعوب في الأمن والسيادة.

من جانبه، عبّر السفير اللبناني عن شكره للسلطات التونسية على ما لقيه من تسهيلات لتأدية مهامه، مشيدًا بالمواقف التونسية الداعمة للبنان وشعبه، ومعربًا عن تطلّعه إلى مزيد دفع التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.

