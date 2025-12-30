Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تؤكد دعمها الثابت للبنان وتدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي

تونس تؤكد دعمها الثابت للبنان وتدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي

استقبل محمد بن عيّاد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 بمقرّ الوزارة، ميلاد نمّور، سفير الجمهورية اللبنانية الجديد لدى تونس.

ومثّل اللقاء مناسبة للتأكيد على حرص تونس على تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون مع لبنان، وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، في إطار من الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر.

وجدّد كاتب الدولة، خلال المحادثات، موقف تونس المبدئي والثابت الداعم للبنان في مواجهة الاعتداءات المتكرّرة التي يتعرّض لها، والتي تمسّ من أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مؤكّدًا تمسّك تونس بمبادئ الشرعية الدولية وحق الشعوب في الأمن والسيادة.

من جانبه، عبّر السفير اللبناني عن شكره للسلطات التونسية على ما لقيه من تسهيلات لتأدية مهامه، مشيدًا بالمواقف التونسية الداعمة للبنان وشعبه، ومعربًا عن تطلّعه إلى مزيد دفع التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

1.2K
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

430
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
409
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
357
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
342
أخر الأخبار

باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة
316
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
309
أخر الأخبار

وزير التجارة : “أكرمنا الله بصابة زيتون وفيرة علينا استثمارها..وسنستبق العمل للسنة القادمة” (فيديو)
306
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)
303
اقتصاد وأعمال

ETC تفتح قاعة عرضها الجديدة في حمام- سوسة
295
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025 – سامي الطرابلسي: “ليست لدي أي مشاكل شخصية مع أي لاعب” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى