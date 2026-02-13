تونس تؤكد في أشغال القمة الأفريقية الإيطالية حرصها على دعم الشراكة بين القارة الإفريقية و إيطاليا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي حرص تونس على دعم الشراكة بين القارة الإفريقية وإيطاليا من منطلق مساندتها لكل المبادرات الصادرة عن شركاء القارة و الرامية لتعزيز علاقات التعاون و التضامن و المصلحة المشتركة و القائمة على أساس الاحترام و الثقة المتبادلة و القطع مع آليات التعاون التقليدية، لصالح نموذج شراكة مستدامة و متوازنة و متبادلة المنفعة يعزز التنمية و الاستقرار و الازدهار المشترك.

و جدد الوزير، لدى مشاركته اليوم الجمعة بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال القمة الأفريقية الإيطالية الثانية التي انعقدت بالعاصمة الأثيوبيّة أديس أبابا، تأكيد تطلّع دول القارة إلى دعم جهودها لرفع التحديات التي تواجهها سواء التقليدية منها او الناشئة، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.

و ثمّن الوزير، في كلمة تونس بالمناسبة، قرار الحكومة الإيطالية تحويل مبلغ هام من ديون الدول الإفريقية الى مشاريع تنموية محلية تتصل بمجالات حيوية، لاسيما التعليم والتكوين المهني و الطاقات المتجددة و الأمن الغذائي و المائي.

و شدّد على أهمية هذه القمة باعتبارها مناسبة لتقييم “خطة ماتي” لإفريقيا، والاستماع إلى آراء الدول الأفريقية واستعراض التقدم المحرز، وتحديد الأولويات وأساليب العمل المقبلة لضمان التطور المستمر لهذه المبادرة، حسب البلاغ.

