الأخبار

تونس تبرز كخيار مميّز لاحتفالات نهاية السنة وفق تصنيف عالمي جديد

أوردت مجلة Travel & Tour World السياحية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أنّ تونس أصبحت من بين الوجهات الأكثر جاذبية لقضاء عطلة رأس السنة 2025–2026، مؤكدة أنّ المؤشرات تُظهر اهتمامًا متزايدًا من قبل السياح الذين يخططون لقضاء عطلتهم الشتوية في البلاد.

مزيج من الدفء والتنوّع يجعل تونس وجهة مثالية

ووفق التقرير، فإن ما يميّز تونس خلال فترة الأعياد هو:

  • طقسها الشتوي المعتدل،

  • ثراؤها الثقافي والتاريخي،

  • تنوّع مناظرها الطبيعية،

  • والمستوى الجيّد للخدمات السياحية.

وأشارت المجلة إلى أنّ هذا المزيج يجعل من تونس بديلًا مثاليًا للمسافرين الراغبين في الابتعاد عن المناخ البارد في أوروبا، مع الاستمتاع بوجهة آمنة ومرحّبة.

مدن ساحلية تستقطب آلاف الزائرين

سلّط التقرير الضوء على الجاذبية الكبيرة للمدن الساحلية التونسية، من بينها:

  • الحمّامات

  • سوسة

  • جزيرة جربة

حيث تقدّم هذه المدن تجارب سياحية متنوعة تشمل الاسترخاء، الأنشطة البحرية، الاحتفالات، والرحلات الاستكشافية، إضافة إلى منشآت فندقية تستجيب لمختلف الاحتياجات.

تعزيز مكانة تونس على خارطة السياحة العالمية

وترى المجلة أنّ تصنيف تونس ضمن أفضل الوجهات الشتوية لهذا العام يُعدّ دليلًا على تعافي القطاع السياحي ونجاحه في جذب شريحة جديدة من المسافرين، خصوصًا أولئك الباحثين عن مزيج من الثقافة، الراحة، والدفء.

المصدر: وات

مواضيع ذات صلة:

