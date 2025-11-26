تونس: تبرسق عاصمة زيت الزيتون من 26 إلى 28 ديسمبر 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنظم جمعية صيانة مدينة تبرسق من 26 إلى 28 ديسمبر 2025 الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق الزيت الوحيد في تونس المتحصل على التسمية المثبتة الأصل التي تمنح المنتج قيمة إضافية وتعبّر عن جودة وتنمية محلية متميزة.

وانعقدت صباح يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 بولاية باجة تحت إشراف السيد أحمد بن خراط والي باجة جلسة عمل خصصت لمتابعة التحضيرات للدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بمدينة تبرسق.

تمّ خلال الجلسة تقديم عرضًا أوليًا لبرنامج المهرجان من طرف جمعية صيانة المدينة، شمل الفقرات الثقافية والفنية والتنشيطية، وورشات ترفيهية، وسوقًا لعرض المنتوجات المحلية في المدينة العتيقة، وبعد النقاش، تم الاتفاق على إجراء معاينة ميدانية لمواقع الفعاليات لتحديد الأماكن الأنسب وضبط البرنامج النهائي بدقة.

هذا وقد عبّرت جميع الأطراف عن التزامها الكامل بدعم المهرجان لضمان نجاحه، وذلك من خلال توفير التهيئة اللوجستية، الدعم الأمني، والرعاية الصحية، فضلاً عن إشراك المجتمع المدني في تنظيم الأنشطة والمساهمة في إنجاح التظاهرة.

وفي ختام الجلسة، وجه السيد الوالي دعوة مفتوحة إلى كافة الفاعلين المحليين، الجمعيات، الشباب، وسكان تبرسق، للمشاركة الفعالة في هذه الدورة لدعم هذا الحدث الفلاحي والثقافي والسياحي البارز، مؤكدا على أن المهرجان علاوة على أنه يروج لزيت الزيتون التبرسقي ذي الجودة العالية و المتحصل على علامات عالمية في الجودة المثبتة فإنه منصة للاحتفاء بالموروث الفلاحي والثقافي للجهة.

