تونس تتجه نحو نيروبي: بعثة اقتصادية لاقتحام أسواق شرق وجنوب إفريقيا

تستعد غرفة التجارة والصناعة بتونس لتنظيم بعثة اقتصادية وتجارية إلى العاصمة الكينية نيروبي يومي 25 و26 مارس 2026، في خطوة تهدف إلى توسيع الحضور التونسي داخل أسواق دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).

وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح على الفضاء الإفريقي، حيث سيشارك الوفد التونسي في فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الكوميسا للاستثمار يوم 26 مارس، إلى جانب حضوره المؤتمر الدولي للاستثمار في كينيا يوم 25 مارس.

وتمثل هذه المشاركة منصة استراتيجية للتعريف بالمنتجات والخدمات التونسية وتعزيز فرص التصدير نحو أسواق واعدة في شرق وجنوب القارة، فضلاً عن استكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.

كما ستمكّن البعثة من عقد لقاءات أعمال مباشرة مع مستثمرين وشركاء محتملين من بلدان إفريقية ودولية، بما يعزز فرص الشراكة الثنائية في قطاعات متعددة ذات قيمة مضافة.

المصدر: وات

