تونس تتحصل على المركز الأول في مسابقة «كليوباترا» الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز

تحصلت تونس على المركز الأول في مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز «كليوباترا»، في دورتها الثانية التي انتظمت بالعاصمة المصرية القاهرة من 12 إلى 15 فيفري الجاري، مؤكدةً مكانتها المتميزة في قطاع زيت الزيتون على المستوى العالمي.

وأفاد بلاغ صادر عن سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة بأن العينات التونسية المشاركة حققت نتائج لافتة، بعدما حصدت 46 ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية، في إنجاز يعكس جودة المنتوج التونسي وقدرته على المنافسة في أبرز التظاهرات الدولية.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة لعدد من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى حضور لجنة تحكيم تضم خبراء دوليين من تونس وإيطاليا وإسبانيا والجزائر وتركيا، ما أضفى على التظاهرة مصداقية ومعايير تقييم عالية.

ويعزز هذا التتويج سمعة زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية، خاصة في ظل تزايد الإقبال على المنتوجات ذات الجودة المرتفعة، ويؤكد نجاح المنتجين التونسيين في الحفاظ على معايير إنتاج متقدمة.

