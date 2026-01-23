Français
الأخبار

تونس تتحصّل على جائزة العرب لخدمات نقل الدم 2025

تُوّجت تونس بجائزة العرب لخدمات نقل الدم لسنة 2025 عن فئة التميّز والريادة، وذلك خلال افتتاح المؤتمر العربي الخامس عشر لخدمات نقل الدم بالكويت يوم 21 جانفي 2026.

و أسندت الجائزة للأستاذ الاستشفائي الجامعي في الصيدلة والمدير العام للمركز الوطني لنقل الدم سلامة حميدة، من قبل الهيئة العربية لخدمات نقل الدم ومجلس وزراء الصحة العرب، تقديرًا لمسيرته العلمية وجهوده في تطوير خدمات نقل الدم والرفع من جودتها وفق المعايير الدولية، حسب ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الجمعة عن وزارة الصحة.

و يعكس هذا التتويج مكانة الكفاءات التونسية، كما يؤكد حضور تونس عربيًا في دعم الصحة العمومية و تطوير منظومة نقل الدم.

