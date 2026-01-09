تونس تتحوّل إلى منصة للاستثمار الذكي مع انعقاد قمّة «Smart Invest» نهاية جانفي 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستعدّ تونس لاحتضان قمّة الاستثمار الذكي «سمارت إنفست»، التي ستُقام بقصر المؤتمرات بالعاصمة يومي 28 و29 جانفي 2026، في حدث اقتصادي يُنتظر أن يكون من أبرز المواعيد الاستثمارية خلال السنة الجارية.

وتُنعقد هذه القمّة تحت شعار «الاستثمار الذكي، لمستقبل ذكي»، حيث ستجمع نخبة من المستثمرين الدوليين، وروّاد الأعمال، وصنّاع القرار الاقتصادي، إلى جانب ممثلين عن الهياكل والمؤسسات الرسمية، في إطار يهدف إلى دعم مناخ ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتعزيز الشراكات الاستثمارية العابرة للحدود.

ويمتد برنامج القمّة على يومين مكثّفين، يتضمّنان جلسات نقاش ومؤتمرات عالية المستوى بمشاركة خبراء ومتحدّثين من تونس وخارجها، إضافة إلى فضاءات مخصّصة لعرض مشاريع ناشئة مبتكرة أمام مستثمرين وصناديق استثمار، بما يوفّر فرصًا حقيقية للتمويل والتشبيك وبناء علاقات استراتيجية.

المصدر: وات

